Ladri rubano di tutto: curioso furto in una villetta

Oramai i ladri rubano di tutto. Ci sono bande di malviventi che nelle loro scorribande, portano via soldi e oggetti in oro, e ci sono ladruncoli che arraffano materiali di ogni tipo. In molti casi si possono definire furti della disperazione, con l’intento di rivendere al mercato “nero” i prodotti sottratti.

Curioso l’ultimo episodio registrato in contrada “Rinazzi”, alla periferia di Canicattì. Ignoti hanno smontato e portato via i meccanismi di apertura del cancello elettrico d’ingresso della villetta, di proprietà di una pensionata di Canicattì, in uso nel periodo estivo ai due figli della donna. Il furto è stato realizzato durante le ore notturne.

Dopo l’amara scoperta, uno dei figli della proprietaria, un cinquantenne canicattinese, ha presentato denuncia ai poliziotti del Commissariato cittadino. Raccolto il racconto della donna gli agenti hanno dato il via alle indagini. Nella zona non ci sono telecamere.