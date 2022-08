Ladri in una scuola: rubano tablet, e danneggiano distributore

Si sono intrufolati all’istituto comprensivo “Maestro Lorenzo Panepinto”, in via Libero Attardi, di Santo Stefano Quisquina, e hanno rubato due tablet. Nel corso dell’incursione hanno danneggiato anche un distributore automatico di caffè e bevande, ma non sono riesciti a prelevare il denaro.

Tutto è accaduto nella notte fra il 30 e il 31 luglio. L’indomani mattina, dopo la scoperta, a presentarsi ai carabinieri della Stazione cittadina, è stato il dirigente scolastico che ha formalizzato una denuncia di furto a carico di ignoti. I ladri sono penetrati nella scuola dopo aver forzato una finestra e una volta dentro hanno rovistato dappertutto.

Poi hanno trovato e arraffato i due tablet. I militari dell’Arma hanno informato la Procura della Repubblica e hanno avviato le indagini per provare a risalire ai responsabili.