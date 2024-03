Ladri colpiscono impianto comunale in fase di ultimazione, nessuna assicurazione copre il danno.

Ignoti ladri si sono intrufolati all’interno dell’impianto per il conferimento dei rifiuti solidi urbani, in fase di ultimazione, in via Portella, di proprietà del Comune di Alessandria della Rocca, portando via attrezzature per un danno complessivo che ammonta a ben 30.000 euro, purtroppo, non coperto da alcuna assicurazione.

I delinquenti evidentemente erano a conoscenza della zona deserta durante la notte. Per questo sono entrati in azione indisturbati. Una volta dentro si sono impossessati di una colonnina per la ricarica di automezzi elettrici, un inverter, una batteria da accumulo, una consolle per la pesa degli automezzi e vario materiale elettrico.

La scoperta del furto è stata fatta l’indomani mattina dagli operai poco prima dell’inizio dell’orario di lavoro. Il dirigente comunale del Municipio di Alessandria della Rocca ha formalizzato la denuncia, a carico di ignoti, ai carabinieri della Stazione cittadina. E i militari dell’Arma, dopo avere notiziato la Procura di Sciacca, hanno avviato le indagini.