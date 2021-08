Ladri in casa di 50enne: rubato oro per migliaia di euro

Si sono intrufolati nell’abitazione di un cinquantenne grottese, dopo aver forzato una finestra, e sono riusciti ad arraffare, e a portare via oggetti d’oro per diverse migliaia di euro. E’ successo, martedì sera, nel centro di Grotte. Ad agiare quasi sicuramente una banda di malviventi, anche se in mancanza di certezze non è escluso che ad entrare in azione possa anche essere stato un ladro solitario.

A fare la scoperta è stato il proprietario dell’abitazione, il quale, ha chiamato il 112, e poi ha formalizzato la denuncia di furto a carico di ignoti. I carabinieri della Stazione di Grotte hanno effettuato un sopralluogo, e cercato nella zona telecamere di impianti di video sorveglianza pubblici e privati, con la speranza, che possano avere ripreso i malviventi, prima o dopo l’incursione, o qualcosa di utile per le indagini.