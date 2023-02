Ladri in azione: rubate due autovetture

In territorio di Canicattì rubate due autovetture, e altre due macchine sottratte negli scorsi giorni sono state invece ritrovate. L’ultimo furto in ordine di tempo è di una Fiat Punto, di colore bianco, che era parcheggiata in via Fratelli Rosselli. La scoperta da parte del proprietario, un bracciante agricolo sessantasettenne, al momento di riprenderla.

L’uomo ha formalizzato la denuncia ai carabinieri.

Da via Mascagni è invece sparita una Fiat Cinquecento di proprietà di una sessantenne canicattinese. Anche in questo precedente caso, la vettura era stata lasciata parcheggiata sotto casa della proprietaria. La denuncia è stata formalizzata ai poliziotti del Commissariato cittadino.

Sono state invece ritrovate le due Fiat Cinquecento scomparse, rispettivamente, in via Cesare Battisti a Canicattì e in via Rotabile Agrigento a Naro. Nel primo caso, l’utilitaria è stata ritrovata in via Romagnosi, e subito riconsegnata al sessantenne proprietario, dalla polizia. L’altra Cinquecento, di proprietà di una narese quarantatreenne, è stata invece ritrovata dai carabinieri.