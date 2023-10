Ignoti ladri, dopo aver divelto la recinzione, si sono intrufolati in un’azienda zootecnica, nelle campagne di Santa Margherita Belice, è sono riusciti a portare via 150 pecore e 110 agnelli. Un furto che ai proprietari ha provocato un danno di oltre 30mila euro, purtroppo, non coperto da nessuna polizza assicurativa.

Una denuncia è stata presentata alla Stazione dei carabinieri. E i militari dell’Arma hanno avviato l’attività investigativa per risalire ai ladri e recuperare il gregge. Per portare via i capi avrebbero utilizzato, verosimilmente un camion, e sul cassone hanno caricato agnelli e pecore. Poi si sono dileguati aiutati dall’oscurità della notte.