Ladri in azione in attività di animazione: portati via mille euro

Ignoti malviventi, approfittando della chiusura per la pausa pranzo, dopo avere forzato la porta si sono intrufolati all’interno di un’attività di animazione, e dalla cassa hanno arraffato e portato via ben 1.000 euro, risultato l’incasso della mattinata. E’ successo in via Dante ad Agrigento nel pomeriggio di martedì.

Fatta l’amara scoperta, nell’esatto momento in cui i titolari si stavano apprestando a riaprire l’attività, il furto è stato segnalato al 112. Sul posto sono intervenuti i poliziotti della sezione Volanti della Questura.

Gli agenti hanno raccolto la denuncia di furto a carico di ignoti, e verificato l’eventuale presenza di impianti di videosorveglianza collocati nella zona. Le immagini potrebbero consentire agli investigatori di imboccare la giusta pista investigativa per provare a identificare i responsabili.