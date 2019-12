Ladri in azione a San Leone e a Villaseta. In una abitazione razziato oro

I malviventi sono penetrati all’interno di un’abitazione nelle vcinanze di viale dei Giardini, a San Leone. Una volta dentro hano trovato e porttato via diversi oggetti in oro, trovati all’interno di un comodino e in un comò.

Arraffato il bottino sono fuggiti. A fare la scoperta i proprietari, i quali, hanno chiamato il numero di emergenza 112. Sul posto i poliziotti della sezione Volanti per le indagini.

Sono andati a mani vuote, invece, ignoti ladri che hanno tentato di mettere un furto in una cassa, nel quartiere di Villaseta. I proprietari hanno trovato i segni dello scasso, ed hanno allertato i carabinieri.