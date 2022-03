Ladri e vandali in azione, prese di mira altre due scuole

A distanza di pochi giorni i vandali, forse gli stessi del primo raid teppistico, sono tornati in azione all’asilo nido comunale di via Lucrezio, al Villaggio Mosè, e hanno danneggiato la vetrata di una finestra, posta al piano terra, del plesso scolastico. L’amara scoperta, l’indomani mattina, e il responsabile scolastico ha chiamato la polizia. Sul posto i poliziotti della squadra Volanti della Questura.

Sempre le Volanti sono intervenute all’Istituto comprensivo statale “Salvatore Quasimodo”, in via Michele Amari a Villaseta, a seguito di una segnalazione da parte del vice preside del plesso, in quanto ignoti hanno tentato di introdursi all’interno della palestra della scuola, danneggiando la maniglia della porta antincendio, e il lucchetto posto a chiusura. Indagini in corso.