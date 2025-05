I ladri di auto sono tornati in azione a Canicattì. Nel giro di pochi giorni, nelle ore notturne, sono sparite nel nulla una Lancia Y e una Fiat Punto Evo posteggiate fra le vie Umbria e Lazio, zona da dove si può facilmente raggiungere la statale 640, ma anche Campobello di Licata e Ravanusa.

Nell’ultimo, in ordine di tempo, la Fiat Punto Evo è di proprietà di un impiegato sessantenne che ha presentato la denuncia, a carico di ignoti, ai carabinieri che, adesso, si stanno occupando delle indagini per cercare di identificare i malviventi. Il danno è stato quantificato in circa 4.000 euro non coperto da assicurazione.

