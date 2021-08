Ladri all’ufficio scolastico, portati via i computer

Ladri in azione all’ufficio scolastico per la Sicilia, ambito territoriale di Agrigento, in via Leonardo Da Vinci, nei pressi del viale della Vittoria. Ignoti, durante le ore notturne, sono penetrati all’interno della struttura, forzando un infisso. Una volta dentro hanno rubato materiale informatico.

Dopo la scoperta, l’indomani mattina, i funzionari del Libero Consorzio di Agrigento hanno denunciato il furto ai carabinieri. Gli investigatori dell’Arma hanno eseguito il sopralluogo, e con il supporto dei rilievi degli specialisti della Scientifica si sta provando a risalire all’identità dei malviventi.