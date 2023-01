Ladri alla scuola “Quasimodo”, portato via materiale informatico

Ignoti hanno forzato la porta d’ingresso, e si sono intrufolati nell’edificio, che ospita l’istituto scolastico comprensivo “Quasimodo”, in via Dante ad Agrigento, ed hanno arraffato e portato via materiale informatico vario. Il furto è stato messo a segno nell’arco temporale tra il 5 e la notte del 9 gennaio.

E’ stata la responsabile del plesso a formalizzare la denuncia, a carico di ignoti, alla Stazione dei carabinieri di Agrigento. Il danno ancora ieri risultava essere ancora in corso di quantificazione, purtroppo, non coperto da assicurazione.