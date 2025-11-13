Ladri in azione nei locali del Polo Universitario di Agrigento. ignoti delinquenti si sono intrufolati dopo aver scassinato una porta secondaria sul retro dello stabile. Appena dentro hanno scardinato i distributori automatici di bevande, caffè e snack e prelevato il contenuto monetario presente. Da una prima stima l’ammontare del furto ammonta a circa cento euro.

A fare l’amara scoperta della “visita” dei ladri, è stato il personale dell’istituto di vigilanza nel corso di uno dei tanti passaggi notturni. Giunti sul posto i poliziotti della sezione Volanti, con il supporto degli specialisti della Scientifica, hanno avviato l’attività investigativa per cercare di identificare i responsabili.

