In contrada “San Benedetto”, tra i territori di Agrigento, Aragona e Favara, l’acqua si perde per strada. “Ad Agrigento – dice MareAmico -, dove l’acqua corrente è una chimera e contemporaneamente ci sono le bollette più care d’Italia, da mesi si perdono per strada milioni di litri del prezioso liquido! Sembra incredibile, ma purtroppo è vero”.