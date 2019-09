L’acqua nell’agrigentino torna pubblica. Svolta epocale all’Ati

Svolta storica oggi ad nell’Agrigentino. L’Ati ha scelto l’Azienda speciale consortile, l’acqua, quindi, torna pubblica. Solo otto si sono astenuti ma che hanno avuto l’istruttoria semi positiva alla 147.

Il sindaco di Palma di Montechiaro, Stefano Castellino, al di là di come andrà l’esame della 147, era doveroso portare il proprio contributo alla scelta epocale che con coraggio i sindaci della provincia di Agrigento hanno compiuto all’Ati.

“Complimenti ai miei colleghi – dice Castellino – che hanno, finalmente, realizzato quello che sembrava essere soltanto un sogno e rimanere tale. Il mio comune è uno di quei pochi non consegnatari della rete idrica ed è da sempre in prima linea in difesa dell’acqua pubblica, una battaglia che abbiamo sempre compiuto a Palma di Montechiaro con l’intera classe dirigente locale, senza differenza di colore politico”.