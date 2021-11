Tromba d’aria a San Leone e adesso non resta che contare i danni. Forte vento e pioggia hanno causato un’infinità di piccoli e grandi guai. Il forte vento ha persino divelto la pensilina per l’attesa degli autobus al viale dei Pini, ha piegato la struttura, facendo volare via la copertura e sono anche caduti alberi danneggiando alcune auto parcheggiate in diverse vie di San Leone. Diverse strade trasformate in piscine ma di fango, detriti, immondizia e acqua.