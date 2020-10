“Lacci” di Daniele Lucchetti al cinema di Agrigento

Presentato in anteprima alla 77esima Mostra del Cinema di Venezia e distribuito nelle sale cinematografiche a partire dal 30 settembre, da oggi, 22 ottobre, arriva ad Agrigento il film “Lacci”, tratto dall’omonimo romanzo di Domenico Starnone e diretto da Daniele Lucchetti.

Nel cast troviamo Luigi Lo Cascio e Alba Rohrwacher nel ruolo dei protagonisti, affiancati da Giovanna Mezzogiorno, Laura Morante e Adriano Giannini, insomma un cast stellare per un film dalla trama profonda incentrato sui legami che si spezzano e si uniscono misteriosamente davanti alle vicissitudini della vita.

I protagonisti sono Aldo e Vanda che vanno incontro ad una crisi di coppia nella Napoli degli anni ’80. Aldo si innamora di una donna giovane e sconosciuta e lascia la famiglia, mentre Vanda, la moglie, non riesce a darsi pace. Davanti agli occhi sbigottiti dei figli, i due si lasciano e si ricattano per poi tornare insieme in una vita infelice. Vanda fa di tutto per stare con il marito, ma senza sapere il perché. “Lacci” è una storia amara sull’ ipocrisia ed sull’egoismo, sul rancore e sulla vergogna. Un racconto familiare che dura trent’anni, sui legami che uniscono le persone, anche quando l’amore finisce.

“Lacci” è al Cinema Multisala Ciak di Agrigento da giovedì 22 ottobre. Orario degli spettacoli: 18.30-20,30-22,30.