L’Accademia della belle arti trasforma il Comune in Galleria fotografica

AGRIGENTO. I corridoi del Palazzo di città si trasformano in galleria fotografica permanente grazie all’Accademia delle Belle Arti “Michelangelo” di Agrigento e al suo preside, Alfredo Prado. Da ieri mattina, infatti, dei grandi pannelli rappresentanti la città vista dall’alto ricoprono le bianche pareti interne del Comune suscitando l’attenzione e l’ammirazione degli utenti e degli impiegati. Il sindaco Franco Miccichè ha espresso pubblico ringraziamento a nome suo e della città al prof. Prado per il suo continuo impegno per abbellire Agrigento e migliorarne l’immagine per i cittadini e per i visitatori.