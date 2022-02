Laboratorio per bambini a Casa Pirandello

Salire su un treno immaginario e viaggiare accanto a Vitangelo Moscarda con il suo nasone o al fianco di Mattia Pascal che ti guarda da sotto il cappello: o anche cantare con Liolà e sognare con Ciaula. Domenica prossima (27 febbraio) dalle 16,30 , Casa Pirandello ospiterà il laboratorio per bambini che aveva già ottenuto un bel successo a Natale, e che è incentrato sulla figura del drammaturgo e sui suoi personaggi. Saranno gli operatori di CoopCulture ad accogliere i bambini (tra 6 e 12 anni) per raccontare loro cosa c’è dietro le tante maschere create da Luigi Pirandello. Personaggi tristi, fringuelli allegri, uomini che hanno perso il senso della vita e altri che lo stanno cercando… Durante il laboratorio ogni bambino potrà scegliere il suo personaggio e sulle sue particolarità, costruire la sua maschera.Senza contare poi che i piccoli partecipanti potrebbero anche incontrare lo stesso Pirandello che si racconterebbe in prima persona.

Durante il laboratorio ogni bambino potrà scegliere il suo personaggio e ne disegnerà la maschera con pennelli e colori, imparando a conoscere il drammaturgo … divertendosi. Biglietto: 5 euro a bambino.

Poco prima di Natale, La casa natale di Luigi Pirandello è stata restituita alla comunità, dopo il lungo e complesso lavoro di adattamento e innovazione che l’ha resa un museo di tradizione sì, ma 4.0; oggi è diventata un nuovo polo museale con un suo processo di conoscenza che passa dalle visite didattiche tematiche, dagli incontri e dai laboratori. Casa Pirandello è aperta dal lunedì alla domenica, dalle 9 alle 19,30. Si entra solo con green pass rafforzato. Prevista anche la visita alla tomba dello scrittore fino a un’ora prima del tramonto.