Scoprire come lavorava un vasaio greco, quali erano i suoi strumenti per forgiare l’argilla, mettendo “le mani in pasta” ma anche scoprire un sito che è un tesoro sconosciuto, restituito da qualche tempo alla comunità. Sarà questa la prima di tre nuove esperienze per ragazzi in programma domenica prossima , 25 febbraio, alle 11.30 all’ Antiquarium Vito Soldano, a pochi chilometri da Canicattì. Il Parco della Valle dei Templi e la Soprintendenza ai Beni Culturali di Agrigento, con il supporto di CoopCulture, stanno lavorando per far conoscere l’antiquarium e l’intera area, anche tra i giovani visitatori.

In questo impegno di valorizzazione rientra il laboratorio didattico, rivolto a ragazzi dai 6 ai 12 anni, che si aprirà con un percorso guidato all’area archeologica che ospita i resti di un imponente edificio termale. Poi ci si sposterà nell’antiquarium per il laboratorio con l’argilla. Immaginando di essere vasai nella bottega del giovane Eneade, i ragazzi potranno creare piccoli manufatti prendendo spunto da luoghi, fatti e personaggi spiegati dagli archeologi.

L’ingresso è gratuito e ci si ritroverà nella corte davanti l’antiquarium. I prossimi appuntamenti sono in programma il 17 marzo e il 21 aprile prossimi.

L’area archeologica di Vito Soldano conserva i resti di un edificio termale costruito agli inizi del IV secolo d.C., inserito all’interno di un più vasto insediamento lungo la strada romana Agrigento-Catania.

I reperti esposti nell’Antiquarium illustrano alcuni aspetti della vita quotidiana in età romana, dalla preparazione e consumo del cibo all’illuminazione degli ambienti; frammenti di ceramica da mensa e di anfore importate soprattutto dall’Africa settentrionale, dimostrano la vivacità degli scambi commerciali in cui l’insediamento Vito Soldano era coinvolto.

L’area archeologica è aperta dal lunedì al sabato dalle 8 alle 14.