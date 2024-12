Sono stati prorogati fino al prossimo 12 gennaio gli orari della Ztl di via Atenea. Lo ha deciso il Comune di Agrigento. Il lunedì non è consentito l’accesso dalle 7,30 alle 15,30 e dalle 17 alle 21; dal martedì al giovedì dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 17 alle 21. Nel fine settimana, invece, venerdì e sabato dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 17 alle 2. Domenica e festivi infine dalle 17 alle 24. Gli accessi sono, come noto, monitorati attraverso il sistema di controllo elettronico autorizzato. Nella Ztl è consentita esclusivamente la sosta breve per un massimo di 30 minuti.

La limitazione non si applica negli stalli riservati, per gli automezzi delle forze dell’ordine e di soccorso. Nei giorni ed orari in cui è vigente la zona a traffico limitato, a eccezione del sabato, nella fascia oraria compresa tra le 18 e le 21, le interdizioni non trovano applicazione per i residenti, le persone diversamente abili, taxi, autovetture Ncc, autobus urbani e a tutte le altre categorie che, a vario titolo, risultano munite di pass.

