La Ztl in via Atenea entrerà in vigore tra qualche giorno

Ancora un rinvio di una settimana per l’entrata in funzione della Ztl (Zona a traffico limitato) in via Atenea. Sospesa a marzo, in seguito all’emergenza sanitaria del Coronavirus, doveva tornare attiva prima l’11 maggio, poi il 18 in concomitanza con la riapertura dei negozi, ma è scaturita la decisione di posticiparla a lunedì 25 maggio.

La zona a traffico limitato verrà ripristinata con le medesime modalità, e con i medesimi orari di prima: dalle ore 10 alle 13 e dalle 17 alle 20, e non sarà consentito il traffico veicolare, tranne che per i mezzi autorizzati.