Ha preso il via oggi, presso l’Istituto Paritario Sandro Pertini di Licata, il progetto innovativo “La Via del Grano”, ideato da Tony Rocchetta, Custode della varietà di grano autoctono Chiattulidda Licatese. Questo ambizioso percorso, nato per promuovere la biodiversità, la sostenibilità e il legame tra cultura agricola e alimentazione, rappresenta un ponte tra passato e futuro, radicandosi profondamente nelle tradizioni agricole siciliane.

Il progetto è stato inaugurato con una lezione introduttiva sul valore del territorio e l’importanza delle tradizioni locali. “La Via del Grano” si articola in una serie di attività formative e pratiche che coinvolgeranno attivamente gli studenti dell’Istituto. Cuore dell’iniziativa sarà la semina di varietà autoctone di grani antichi siciliani, tra cui spicca la Chiattulidda Licatese, recuperata e reintrodotta nel territorio da Tony Rocchetta, che ne è oggi custode ufficiale.

Food Camp – Dalla Terra alla Tavola: un laboratorio per il futuro

Fulcro operativo del progetto sarà il Food Camp, un campo sperimentale di ricerca che sorgerà nei pressi del suggestivo Pozzo Gradiglia, sito storico di grande rilevanza per Licata. Questo luogo diventerà un centro di studio multidisciplinare, in cui si intrecceranno temi di biodiversità, sostenibilità, tutela ambientale e alimentazione sana.

Gli studenti parteciperanno attivamente al progetto, seguendo tutte le fasi fenologiche del grano, dallo studio della morfologia delle spighe alle analisi delle proprietà nutrizionali e delle caratteristiche di ogni varietà coltivata. La conoscenza teorica sarà affiancata dalla pratica, con la preparazione di piatti a base di prodotti derivati dai grani coltivati, celebrando i gesti e i saperi agricoli e casalinghi che raccontano la storia della Sicilia.

Un percorso verso il prodotto finale

L’esperienza si concluderà con la realizzazione di un prodotto finale unico, frutto del lavoro degli studenti e delle competenze apprese durante il progetto. Questo risultato rappresenterà non solo l’unione tra tradizione e innovazione, ma anche un simbolo tangibile del potenziale delle giovani generazioni come custodi e promotori del patrimonio culturale e ambientale.

Un modello di sostenibilità e identità territoriale

“La Via del Grano” non è solo un progetto educativo, ma un manifesto di sostenibilità e rinascita agricola, che pone Licata al centro di un modello virtuoso per la valorizzazione dei grani antichi e delle tradizioni siciliane. “Con questo progetto – spiega Tony Rocchetta – vogliamo non solo tramandare il valore del nostro territorio, ma anche formare le nuove generazioni a una cultura del rispetto per la terra, per l’ambiente e per la salute”.

L’iniziativa, che si inserisce nel solco delle attività per la tutela e la valorizzazione della Chiattulidda Licatese, punta a diventare un modello replicabile, ispirando altre comunità a investire nel recupero delle proprie radici culturali e agricole.

