“La via degli aromi” è il titolo del progetto itinerante ha preso il ieri giovedì 22 maggio, ad Agrigento, al Giardino di Villa Genuardi. Seguirà nei prossimi giorni un itinerario esperenziale, tra scienza, arte, aromaterapia e valorizzazione del patrimonio vegetale, con il contributo di esperti, alla scoperta di lughi suggestivi nel cuore della Città dei Templi: il 19 giugno nel Giardino Botanico, il 17 luglio nel Casa Diodoros e il 28 agosto nel Giardino della Curia. La manifestazione si concluderà il 18 settembre all’ex ristorante Il Casello, sul quale terreno, fanno sapere gli organizzatori, nascerà, appunto, “La via degli Aromi”. Sono previste passeggiate tra gli aromi, un laboratorio di cosmesi naturale e la degustazione di aromi, pane condito e biscotti della tradizione locale.

“La Via degli Aromi” è un progetto che si inserisce nel contesto di Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025 ed è patrocinato dal Ministero della Cultura, Regione Siciliana, Comune di Agrigento, Parco Archeologico valle dei Templi, Libero Consorzio Comunale, Mudia, UNIPA, Associazione Saieva ONLUS. Ha ottenuto un contributo di euro 24.400,00 (aggiudicataria la Airone S.r.l. Azienda Agricola, con sede in Agrigento, via Empedocle, 73) L’evento ha tra i protagonisti Antonella Maggio, esperta di Scienze e Tecnologie Biologiche, Chimiche e Farmaceutiche, il Medicartista, Salvatore Nocera Bracco.

