I poliziotti della sezione Volanti della Questura di Agrigento, in pochissimo tempo, sono riusciti ad identificare l’autore del raid vandalico che ha danneggiato a colpi di pietra la vetrata d’ingresso dell’Hotel del Viale, in via Piave, alle spalle di piazza Cavour ad Agrigento.

Si tratta di un tredicenne residente in città. E’ stato possibile individuarlo grazie alle indagini degli agenti e ai filmati acquisiti dall’impianto di videosorveglianza, posto a presidio della struttura ricettiva di proprietà dell’imprenditore Francesco Picarella, presidente di Federalberghi di Agrigento ed ex assessore comunale.

Gli occhi elettronici hanno immortalato il minore poi fuggito velocemente dopo aver messo a segno il raid vandalico. Visto che ha 13 anni non è imputabile.

