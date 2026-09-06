Caso Crosta, La Vardera sposta il tiro e chiama in causa Pisano: «Smentisca la notizia sulla presunta casa abusiva»

Il leader di Controcorrente interviene mentre il vicesindaco di Agrigento è al centro della polemica politica. E lancia un appello attraverso AgrigentoOggi: «Onorevole Pisano, ci dica se è vero oppure no».

AGRIGENTO. Nel pieno del caso Giovanni Crosta, Ismaele La Vardera prova ad allargare il campo della discussione e chiama direttamente in causa il deputato nazionale di Fratelli d’Italia Lillo Pisano.

Il vicesindaco di Agrigento è finito al centro di una delicata vicenda politica dopo le contestazioni sulle dichiarazioni rese a proposito dell’immobile di famiglia e sulla sua situazione urbanistica. Una questione che ha investito anche Controcorrente e l’amministrazione guidata dal sindaco Michele Sodano, con lo stesso La Vardera che nei giorni scorsi aveva chiesto pubblicamente chiarezza.

Adesso, però, il leader di Controcorrente pone un’altra questione e lo fa attraverso AgrigentoOggi, chiedendo che lo stesso metro venga utilizzato anche nei confronti degli esponenti politici del centrodestra.

La Vardera fa riferimento a una notizia pubblicata da Bibbirria News, relativa a una presunta casa abusiva che sarebbe riconducibile al deputato nazionale Lillo Pisano.

«Giustamente sul vicesindaco ci si domanda come sia possibile e i giornali hanno parlato di un’ipotetica casa abusiva – afferma La Vardera –. C’è però un deputato nazionale, Lillo Pisano, e nessun giornale ha riportato questa notizia».

Da qui l’appello diretto:

«Lo chiedo pubblicamente a Pisano: smentisca quella notizia. Onorevole Pisano, è vero che lei ha una casa abusiva in zona A? Ce lo dica, perché non abbiamo letto una smentita. Lo scrive Bibbirria News: lei cosa ha da dire?»

La Vardera prova dunque a spostare il confronto dal singolo caso Crosta a un principio più generale: se la regolarità urbanistica degli immobili riconducibili agli amministratori e agli esponenti politici diventa materia di interesse pubblico, sostiene il leader di Controcorrente, lo stesso criterio deve valere per tutti.

Resta naturalmente da verificare la circostanza richiamata da La Vardera. Al momento si tratta di un’affermazione riferita pubblicamente dal deputato regionale sulla base di quanto pubblicato da un’altra testata e non di un fatto accertato da AgrigentoOggi. Proprio per questo La Vardera chiede a Pisano di intervenire personalmente e chiarire la vicenda.

Il passaggio arriva in un momento particolarmente delicato per l’amministrazione Sodano. Il caso Crosta non riguarda ormai soltanto l’eventuale situazione urbanistica dell’immobile, che dovrà essere definita sulla base degli atti, ma anche la correttezza delle dichiarazioni pubbliche rese dal vicesindaco. Ed è su questo terreno che la vicenda ha assunto una dimensione politica, coinvolgendo direttamente Controcorrente e il suo leader. La Vardera, dopo avere chiesto chiarezza sul caso Crosta, adesso rilancia: chiarezza sì, ma per tutti. Leggi anche: Caso Crosta, La Vardera: «Chiarezza o ci saranno novità»

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