La Valle dei Templi tra i siti più visitati nel weekend

L’area archeologica di Selinunte, in provincia di Trapani, con 1.171 e’ stata la piu’ visitata in Sicilia in questo primo week-end di riapertura dei musei regionali, dei parchi e degli altri siti della cultura dopo il lockdown dovuto all’emergenza Covid-19. I dati sono forniti dall’assessorato regionale dei Beni culturali, guidato da Alberto Samona’, secondo cui i visitatori nei luoghi della cultura riaperti in questo week-end sono stati oltre settemila. L’area di Selinunte si piazza al primo posto davanti anche alla Valle dei templi di Agrigento, seconda con 935 visitatori. Terza piazza per l’area archeologica della Neapolis di Siracusa, con 757 accessi. Di un soffio fuori dal podio un altro sito culturale della provincia di Trapani, l’area archeologica di Segesta, che ha fatto registrare 694 visitatori.