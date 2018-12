La Valle dei Templi sfiora il milione di visitatori: entrate che superano i 5milioni di euro

La Valle dei Templi sfiora il milione di visitatori. E ben l’86 per cento dichiara di voler tornare per completare il giro fra le rovine archeologiche.

Il dato emerge dal rapporto di sostenibilità di cui si è dotato il Parco archeologico e la Valle dei Templi

Le ricchezze della Valle non rappresentano però più un traino per il turismo cittadino. Perché se fino a qualche anno fa, Agrigento godeva di un turismo «mordi e fuggi», negli ultimi tempi la decrescita di presenze – per la città – sembra quasi inarrestabile. Stando ai dati Istat, infatti, nel 2015 le presenze turistiche, ad Agrigento, erano state pari a 1.292.586. Nel 2017, invece, sono scese a 1.036.316. Se il Parco archeologico, quindi, registra – nel 2017 – entrate che superano i 5 milioni e mezzo di euro, di cui 4 milioni e 600 mila euro solo dalla vendita dei biglietti, lo stesso riverbero economico non può dirsi che si registri un po’ più verso colle. La Valle è inoltre il primo sito archeologico italiano ad avere un report di sostenibilità culturale e sociale.