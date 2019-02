La vacanza in famiglia ideale in Alto Adige

La vacanza in famiglia ideale. I Familienhotels Südtirol puntano su professionalità e controllo qualità con regolari mystery-check. Intervista a Wolfgang Holzner, presidente del gruppo alberghiero specializzato nell’ospitalità delle famiglie in Alto Adige.

Dal 1997, anno della sua fondazione, il gruppo Familienhotels Südtirol lavora per garantire il massimo della qualità alle vacanze in famiglia in Alto Adige. Il presidente Wolfgang Holzner svela i segreti fondamentali che consentono alle 25 strutture associate di fare la felicità di oltre 14.000 famiglie ogni anno. Tra questi, la professionalità dello staff e i mystery-check effettuati ogni tre anni, oltre alla dedizione degli albergatori nei confronti degli ospiti.

Alto Adige, 5 febbraio 2019 – Offrire alle famiglie la vacanza ideale, dove le esigenze di genitori e bambini vengono soddisfatte, è sempre stato l’obbiettivo del gruppo alberghiero Familienhotels Südtirol. Wolfgang Holzner, figlio del fondatore dell’associazione nel 1997 e attuale presidente, ne spiega la nascita, i criteri per la scelta delle strutture e i segreti per mantenere sempre alto il livello di qualità. Qualità avvalorata dal marchio „OK für Kids“, creato dall’Associazione tedesca per la tutela dell’infanzia (Deutscher Kinderschutzbund) e dalla TÜV NORD (esperti in certificazione di organizzazioni e processi).