Un turista di nazionalità venezuelana di 43 anni è deceduto questo pomeriggio nelle acque della spiaggia compresa tra i territori di Cattolica Eraclea e Ribera. Il dramma si è consumato a pochi passi dalla foce del fiume Platani e dalla nota scogliera di Capobianco, dove l’uomo si trovava per trascorrere una giornata di vacanza.

La macchina dei soccorsi si è attivata immediatamente non appena l’uomo è andato in evidente difficoltà mentre si trovava in acqua. Nonostante la rapidità dell’allarme, ogni tentativo di trarlo in salvo da parte dei presenti e dei soccorritori si è rivelato vano. L’ipotesi principale presa in esame dalle autorità è il decesso per annegamento, ma medici e investigatori non escludono che a causare la tragedia sia stato un malore improvviso.

I sanitari del 118, giunti tempestivamente sul tratto di litorale, hanno avviato subito le manovre di rianimazione, ma non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo. Per accelerare il trasporto in ospedale era stato richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso; il velivolo, tuttavia, è ripartito vuoto dopo che i medici sul posto hanno accertato la morte del quarantatreenne.

La zona è stata raggiunta dai carabinieri della Tenenza di Ribera per l’avvio delle indagini e i rilievi di rito. Sul corpo della vittima è stata effettuata una prima ispezione cadaverica da parte del medico legale, incaricato di fare luce sulle precise cause del dramma.

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