La tribuna dell’ Esseneto intitolata al “Prof. Mimmo Gareffa”. Il plauso del Panathlon 

Il Panathlon International Club di Agrigento plaude alla delibera dell’Amministrazione Comunale di Agrigento di intitolare la tribuna coperta dello stadio “Esseneto”, dove nel tempo è stato protagonista, al “Prof. Mimmo Gareffa” grandissimo Uomo di sport e maestro di vita per diverse giovani generazioni, Socio fondatore, nel 1965, del Club di Agrigento, insieme ad altri illustri protagonisti del mondo dello sport agrigentino. Rivolgiamo un sincero apprezzamento al Delegato Provinciale del CONI, Prof.ssa Antonella Attanasio, componente il direttivo del Club, per la sua iniziativa volta alla intitolazione della tribuna dello stadio agrigentino in memoria del Prof. Gareffa.