La tragedia di Favara costata la vita a 13enne: aperta inchiesta

La Procura di Agrigento ha aperto un fascicolo d’inchiesta sull’incidente stradale costato la vita al tredicenne favarese Antonio Mendolia. Le indagini sono state affidate ai carabinieri e ai vigili urbani. La dinamica dovrà essere chiarita così come le eventuali responsabilità. Teatro del tragico sinistro, avvenuto intorno alle 18, la via Portella, la zona conosciuta come “Muntagnè”. Il tredicenne si trovava in sella ad un ciclomotore Aprilia Scarabeo condotto da un quattordicenne. Il conducente in un tratto in discesa avrebbe perso il controllo alla guida e il mezzo a due ruote sarebbe scivolato su un fianco, sbalzando fuori i due passeggeri. L’impatto sarebbe stato fatale per il tredicenne che avrebbe sbattuto violentemente contro una grondaia della facciata esterna di una palazzina.