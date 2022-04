La storia di Luca Attanasio, un Ambasciatore di Pace

Consorzio Universitario gremito di studenti e autorità per la presentazione del libro del giornalista Fabio Marchese Ragona “Luca Attanasio, storia di un Ambasciatore di Pace”. Presente alla cerimonia la moglie Zakia Seddiki, fondatrice di un’Associazione di volontari italiani per aiutare donne e bambini in difficoltà nella Repubblica Democratica del Congo. Con lei l’autore del libro il giornalista vaticanista di Mediaset Fabio Marchese Ragona e il giornalista Direttore de TgCom Paolo Liguori. A fare gli onori di casa il presidente del Consorzio Universitario Nenè Mangiacavallo. Luca Attanasio venne ucciso il 22 febbraio 2021 nella Repubblica Democratica del Congo. Dal libro di Fabio Marchese Ragona emerge anzitutto la figura di un giovane che amava fare del bene, che amava le persone, che aveva fato del suo vero lavoro una vera missione da portare avanti. Per la giovane moglie Zakia, come ha sostenuto nella nostra intervista, Luca ha preso la carriera come una missione facendo la sua vita normale ma con il peso di rappresentare l’Italia . (GUARDA IL SERVIZIO IN VIDEO)