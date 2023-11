Simona Agnello, stilista del marchio siciliano IVYGROOVY, sarà nel team ufficiale dei Designers che parteciperanno alla prossima edizione di Miss Europe Continental, che si terrà il 20 Novembre, al Teatro Sant’Aniello, a Castel Volturno. Simona è stata selezionata per rappresentare la provincia di Agrigento e la Sicilia in questo evento di risonanza internazionale che verrà trasmesso per la prima volta in esclusiva su una importantissima piattaforma streaming: Amazon Prime.

L’evento si svolgerà in Campania e sarà presentato da Veronica Maya, con collegamenti esterni e dirette sulla nota piattaforma. Per la stilista sarà un’occasione per rapportarsi con personaggi dello spettacolo in un ambiente stimolante e sfavillante. Una grande occasione per crescere e da cui attingere per i progetti futuri.