La star hollywoodiana Bracco acquista casa ad un euro a Sambuca

L’idea di vendere case a 1 euro è nata qualche anno fa. Un’ iniziativa che sta riscuotendo successo anche a Sambuca di Sicilia. Il bando case a 1 euro ha lo scopo di dare nuova vita a immobili abbandonati e, soprattutto, di contrastare l’abbandono da parte della popolazione di alcuni comuni, così da far rivivere le zone in difficoltà. L’operazione case a 1 euro vuole ripopolare tutti quei borghi che ormai sono abbandonati a loro stessi a causa dell’abbandono da parte dei giovani e dei decessi dei più anziani. L’ultima a comprare casa a Sambuca è stata Lorraine Bracco, star hollywoodiana che recitato ne Il Soprano e Quei Bravi Ragazzi. Il rudere acquistato dall’attrice ha subito una vera e propria trasformazione: diventando un gioiello in calce bianca e mattoni a vista. L’arredamento è un mix di mobili antichi e design; mostrato con orgoglio alle telecamere di Home e Garden Tv, facendo così spopolare il borgo siciliano tra gli spettatori statunitensi che hanno letteralmente invaso le linee telefoniche del borgo in provincia di Agrigento per aggiudicarsi una dimora da sogno a diciotto chilometri dal mare.