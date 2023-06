La squadra Ponte di Ferro di Porto Empedocle vince il Trofeo Nazionale De Rossi a Roma

La squadra Ponte Ferro di Porto Empedocle porta il trofeo nazionale De Rossi. In finale, a Roma, successo rotondo per 8 a 1 sulla Savio Lazio. Protagonisti indiscussi Luca Falco , tra l’altro il più piccolo della squadra di calcio, autore di una tripletta nel ruolo di attaccante esterno e Salvatore Alaimo attaccante centrale anche lui in marcatura con una doppietta. 5 reti in due hanno suggellato il successo finale. Sugli scudi anche Alaimo, Piranio, Lattuca e tutti i ragazzi di mister Policardi. Al terzo posto l’Accademia Milan , quarti i padroni di casa della De Rossi Roma.