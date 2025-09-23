La Sicilia protagonista alla Fiera internazionale di accessori e gioielli: spazio alle coffe Marinisa Bag

Dal 20 al 23 settembre la Sicilia ha brillato alla Fiera internazionale di accessori e gioielli, un palcoscenico di prestigio mondiale che ha visto la Regione tra i protagonisti assoluti.

L’evento, che richiama buyer, stilisti e operatori del settore da ogni parte del globo, ha rappresentato una vetrina d’eccezione per la creatività siciliana. Tra gli appuntamenti più attesi, la sfilata delle coffe Marinisa Bag, icone di artigianato e stile mediterraneo, che hanno sfilato tra gli applausi del pubblico internazionale, raccontando con eleganza la tradizione e l’identità dell’isola.

La presenza siciliana si è concretizzata anche con un ampio stand espositivo, punto di incontro tra artigianato, moda e design, che ha attirato l’interesse di media e visitatori. Non a caso, l’iniziativa è stata valorizzata anche da un servizio di TG5, che ha raccolto le testimonianze e le emozioni dei protagonisti, confermando la rilevanza del progetto.

Un successo che premia non solo la creatività delle aziende coinvolte, ma anche l’impegno della Regione Sicilia nel sostenere e promuovere il meglio delle proprie eccellenze su scala internazionale.

