La Sicilia ancora nella morsa del maltempo con venti di burrasca e piogge sparse

La Protezione Civile Regionale ha diramato un allerta meteo con rischio idrogeologico giallo per la giornata di oggi lunedì 7 dicembre. Meteo: le previsioni dicono che le temperature minime tornano a diminuire in Sicilia; senza variazioni di rilievo sul resto del Paese.Venti: da moderati a localmente forti dai quadranti settentrionali su Liguria e regioni centromeridionali, con raffiche di burrasca o burrasca forte su Molise, Campania e isole maggiori; deboli variabili sul resto del Paese.Mari: da grossi a molto agitati mar e canale di Sardegna; agitati lo Ionio e lo stretto di Sicilia con moto ondoso in intensificazione a molto agitato dalla sera su quest’ultimo; da molto mosso ad agitato il Tirreno centromeridionale; generalmente molto mossi i restanti bacini, con moto ondoso in attenuazione serale sul mar Ligure e alto Tirreno e in aumento sul medio Adriatico. Al sud e in Sicilia : moderato maltempo con rovesci e temporali sparsi, localmente anche intensi su Molise, nord Puglia, Campania, Basilicata e Calabria tirreniche, nonchè sulla Sicilia; dalla serata tendenza a parziale miglioramento sui settori molisani, campani e del nord Puglia. Nel video di ieri domenica 6 dicembre, vigili del fuoco in azione su Viale Emporium per abbattere un albero ritenuto pericoloso. (GUARDA IL VIDEO)