La serie Makari cerca comparse ad Agrigento: ecco come candidarsi al casting

(volto ben visibile, no occhiali, no selfie)

DOPO AVER INVIATO EMAIL VI VERRA’ MANDATO UN LINK PER COMPLETARE ISCRIZIONE ONLINE.

Vi informiamo che in relazione alle disposizione governative e/o regionali e in ottemperanza al rispetto del protocollo per la tutela dei lavoratori del settore cine-audiovisivo inerente la pandemia Covid-19, per partecipare alle riprese e alla lavorazione del progetto tutti saranno sottoposti a ridosso delle riprese e della lavorazione sul set a test sierologico e/o tampone rino faringeo (in caso di scene a diretto contatto con gli attori della serie) e/o nuovi test validati dal Comitato Tecnico Scientifico. I test saranno effettuati esclusivamente presso strutture indicate dalla produzione e saranno a carico di Palomar S.p.A.