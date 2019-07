La seglazione di Marco Vullo: via Giovanni Fattori fuoriuscita di liquami 

Il Consigliere Marco Vullo sollecita interventi VIA Giovanni Fattori fuoriuscita di liquami grave rischio igienico sanitario si intervenga con urgenza.

Nota stampa – Con la presente il sottoscritto Marco Vullo Consigliere Comunale di Agrigento, chiede al agli organi preposti Sindaco, Assessore al ramo, ufficio tecnico ed in primis Girgenti Acque di volere intervenire con estrema celerità in ordine al grave pericolo igienico sanitario verificatosi in Via Giovanni Fattori, a seguito della fuoriuscita di liquame da un tombino presente nel manto stradale.

Vullo denuncia e scrive “ La Via in questione è in un vero e proprio stato di degrado sanitario a causa del fetore nauseabondo che persiste nell’aria che costringe i residenti a rinchiudersi in casa.

Questa la denuncia del Consigliere esponente del Gruppo Uniti per la Città che continua affermando “ Continuo a Registrare che tutti i quartieri della città sono abbandonati a se stessi, un assordante silenzio da parte degli organi comunali preposti e soprattutto della GIRGENTI ACQUE che forse ritiene meno importante la risoluzione di questo problema rispetto ad altri “.

Vullo Continua “ chi ha il dovere di intervenire lo faccia, eliminando il grave disagio ma soprattutto al fine di scongiurare altre problematiche dal punto di vista igienico sanitario, gli uffici comunali e Girgenti Acque provvedano immediatamente ad eliminare questa indegna situazione, Attraverso azioni concrete” .