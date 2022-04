La Seap Dalli Cardillo Aragona prepara un altro derby siciliano

Ripresa degli allenamenti per la Seap Dalli Cardillo Aragona in vista del secondo derby siciliano consecutivo della Pool Salvezza in Serie A2. Le ragazze di coach Lino Giangrossi, sabato 9 aprile, sono attese dalla sfida sul campo dell’Egea PVT Modica. Il match è programmato alle ore 18 e si disputerà al PalaRizza di Modica. Le due formazioni sono divise in classifica da 5 punti: Modica 12, Aragona 17. Entrambe le squadre sono reduci da altrettante sconfitte in trasferta con lo stesso risultato di 3-1: la Seap Dalli Cardillo Aragona si è arresa al Catania, mentre il Modica ha perso a Marsala. La gara di sabato, dunque, promette tanto equilibrio e tanto agonismo. La Seap Dalli Cardillo Aragona è obbligata a vincere per alimentare le speranze di permanenza in Serie A2. Le aragonesi si alleneranno per tutta la settimana, alternando sedute in sala pesi al lavoro tecnico – tattico al Palasport Pippo Nicosia di Agrigento. Il Modica, del neo allenatore Luca D’Amico, è senza dubbio un avversario ostico che può contare su di un sestetto ben amalgamo in ogni reparto. La palleggiatrice titolate è la bergamasca Michela Brioli e nel ruolo di opposto gioca Saccani. Le schiacciatrici sono Longobardi e M’bra; al centro Salamida e Antonaci. Il libero è Ferrantello.