La Seap Dalli Cardillo Aragona e le tante iniziative del periodo natalizio

Oggi , lunedì 16 dicembre, sarà una giornata speciale per la Seap Dalli Cardillo Aragona. Il presidente Nino Di Giacomo, lo staff tecnico e le giocatrici saranno impegnati in alcune iniziative di solidarietà e socializzazione, temi che la società della Pallavolo Aragona ha sempre portato avanti nella sua lunghissima storia sportiva. alle 9:30 la squadra, a distanza di un anno, è tornata a far visita alla “Mensa della solidarietà” di via Gioeni ad Agrigento. Il club ha donato alle responsabili della struttura, guidata da suor Mariagrazia Pellitteri, tante derrate alimentari per contribuire a soddisfare i bisogni della gente che vive in stato di indigenza. Subito dopo, alle ore 11, la Seap Dalli Cardillo Aragona è andata in visita, come lo scorso, al reparto “Pediatria” dell’Ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, diretto dal dott. Giuseppe Gramaglia. Il presidente Di Giacomo, le giocatrici e lo staff tecnico hanno visitato tutte le stanze del reparto, si sono intrattenute con i piccoli pazienti donando loro giocattoli e dolciumi tipici delle feste natalizie. Nel pomeriggio, alle ore 16:45, la Seap Dalli Cardillo si sposterà presso la struttura della casa famiglia “La Coccinella” di Aragona che ospita i minori in difficoltà che vivono situazioni problematiche. Anche in questo caso la squadra aragonese distribuirà omaggi e sorrisi ai ragazzi e al personale della comunità. Infine, il prossimo 30 dicembre la squadra farà visita agli anziani ospiti dell’Oasi Sacro Cuore di Aragona per portare anche a loro un momento di allegria, e augurare un felice e sereno 2020.