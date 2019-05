La Seap Aragona vince nettamente l’amichevole contro il Comiso

È stato un buon test amichevole quello disputato ieri sera dalla Seap Aragona contro l’Ardens Comiso al palasport di Comiso. La gara, come da pronostico per la differenza tecnica e di categoria, è stata vinta nettamente dalla Seap Aragona 3-0 con questi parziali: 25-23, 25-16, 25-18. La squadra del presidente Nino Di Giacomo ha messo in mostra un gioco spettacolare e veloce, ed una eccellente condizione fisica. La gara è servita alle due formazioni per provare schemi e varie soluzioni tattiche in vista dei rispettivi impegni post regular season. La Seap Aragona, mercoledì prossimo, 22 maggio, farà il suo esordio nei playoff con la prima gara della semifinale per il salto in serie B1. Il match è in programma alle ore 20:30, al palazzetto dello sport Pippo Nicosia di Agrigento. L’avversario si conoscerà questa sera al termine di gara3 Ladispoli Roma – Oria Brindisi. L’Ardens Comiso, invece, prepara la finalissima playoff per la promozione in serie B2 di domenica 26 maggio, sul neutro di Giarre, contro il Brolo. Coach Paolo Collavini ha schierato inizialmente il seguente sestetto: Baruffi in regia, Falcucci opposto, Composto e Macedo centrali, Do Nascimento e Cammisa martelli ricevitori. Nel ruolo di libero ha giocato Martina Marangon. Dal secondo set in poi sono entrate Cusumano, Valente, Gabriele e Messina. È rimasta a riposo, per un leggero affaticamento muscolare, l’opposto Valentina Biccheri che sarà a disposizione per la gara di mercoledì prossimo. L’allenatore Collavini ha tratto buone indicazioni dalla sfida contro il Comiso e si dice molto fiducioso per il debutto nei playoff: “La squadra è in gran forma sia fisica che mentale. Le ragazze non vedono l’ora di scendere in campo per dimostrare il proprio valore. È stato un ottimo allenamento, contro un buon avversario, ed ho avuto risposte importanti anche da chi finora ha giocato poco in campionato”. La Seap Aragona tornerà ad allenarsi lunedì 20 maggio al palasport Pippo Nicosia di Agrigento.