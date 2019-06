La Seap Aragona vede la B1

AGRIGENTO. Cresce l’attesa per la sfida di stasera tra la Seap Aragona ed il Grotte Volley Castellana che vale un’intera stagione. La gara decisiva dei playoff per la promozione in serie B 1 si disputerà al PalaNicosia di Agrigento, con inizio alle 18. La serie è in perfetta parità con una vittoria a testa, entrambe ottenute al tie-break e davanti al pubblico di casa. Sono state due partite interminabili, con oltre 150 minuti a gara e punteggi alti. Due squadre fortissime che daranno il tutto per tutto nello spareggio che si preannuncia emozionante e combattuto.

La Seap Aragona, anche ieri ha svolto un intenso allenamento per preparare al meglio la gara del dentro o fuori. Coach Paolo Collavini ha tutte le giocatrici a disposizione e contro il sestetto pugliese dovrebbe iniziare la partita con la formazione tipo con: Biccheri, Composto, Cammisa, Do Nascimento, Macedo, Marangon (Libero).

Anche il team del Grotte Volley Castellana, arrivato ieri sera ad Agrigento, non ha nessun problema di formazione. L’allenatore Massimiliano Ciliberti avrà a disposizione l’intera rosa per cercare l’impresa di espugnare l’imbattuto campo della Seap Aragona. Per battere il Grotte Volley, servirà una partita aggressiva, coraggiosa e attenta in ogni fondamentale.

“Sarà un’altra grande partita e ci faremo trovare pronti alla battaglia – dice coach Collavini. La mia squadra dovrà aggredire la partita e giocare al massimo delle proprie potenzialità. Mi aspetto una prova superlativa del collettivo. Dobbiamo limitare al massimo gli errori e dare continuità al nostro gioco”. Oggi è prevista un’altra battaglia, un’altra maratona, un’altra partita intensa ed emozionante, come in gara 1 e come nel match di ritorno in Puglia. Al Palasport Pippo Nicosia di Agrigento è atteso il grande pubblico. I tantissimi e calorosi tifosi della squadra del presidente Nino Di Giacomo si stanno mobilitando e stanno preparando coreografie degne dell’occasione per caricare la squadra e spingerla verso la vittoria, alla conquista della serie B 1. Il PalaNicosia sarà sold out e sarà una vera bolgia a supporto delle biancazzurre. Gli arbitri della finalissima saranno i calabresi Martina Scavelli di Catanzaro e Raffaele Donato di Lamezia Terme.