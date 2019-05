La Seap Aragona prepara l’assalto al Grotte Volley Castellana per la promozione in Serie B1

La Seap PallavoloAragona intensifica gli allenamenti in vista della finale contro il Grotte Volley Castellana per la promozione nel campionato di serie B1. La prima sfida è in programma sabato, 1 giugno, alle ore 18, al palazzetto dello sport “Pippo Nicosia” di Agrigento, dov’è atteso il pubblico delle grandi occasioni. La formazione biancazzurra, agli ordini di coach Paolo Collavini, continua a lavorare sodo sia in sala pesi che sul parquet del PalaNicosia, per migliorare ulteriormente la già splendida condizione atletica. Tutte disponibili in casa Seap Aragona per gara 1 che promette spettacolo e tanto agonismo, anche per la qualità e la forza del sestetto avversario. Il Grotte Volley Castellana ha centrato la finale con grandissimo merito e punta senza mezzi termini al salto di categoria. La formazione allenata da Massimiliano Ciliberti ha concluso la regular season del girone H del campionato di serie B2 al secondo posto con 62 punti in 26 partite, frutto di 21 vittorie e 5 sconfitte. Ha vinto 11 partite per 3 a zero, 8 per 3 a 1, e 2 al tie-break. Il Grotte Volley Castellana ha perso tre volte per 3 a zero, una gara per 3 a 1 ed una sola volta per 3 a 2. Ha vinto 66 set e ne ha persi 27. Numeri importanti che dimostrano il grande valore tecnico della squadra pugliese che si sta adesso esaltando nei playoff. Nei quarti di finale ha eliminato in due gare il Volley Pizzo Calabro. La squadra pugliese ha concesso il bis in semifinale, superando il quotato Orsogna Chieti, senza arrivare a gara3: vittoria in Abruzzo per 3 a 1, affermazione netta al “PalaGrotte” per 3 a zero. L’organico del Grotte Volley Castellana è di assoluto valore con giocatrici esperte e tecnicamente valide, che hanno anche giocato in categorie superiori. Il sestetto tipo è composto dalla palleggiatrice friulana Eva Di Bert, dall’opposto Laura Loddo, dalle due fortissime centrali Ezia Salamida e Flavia Kabunda, dalle schiacciatrici Valentina Civardi e la fuoriclasse bulgara Adriana Kostadinova. Il primo libero è l’esperta Sofia Giombetti, il secondo è la giovane Nataly Renna. La seconda palleggiatrice è la promettente Monica De Mitri. Le altre componenti della panchina sono la centrale Anna Tanese, le sorelle Alessandra e Stefania Recchia. La partita sarà trasmessa in diretta streaming, a partire dalle ore 17:40, sulla pagina ufficiale facebook della Pallavolo Aragona Asdsporting CLUB Maccalube.