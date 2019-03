La Scuola Professionale Euroform inaugura gli show cooking di Mandorlara con “I Dolci del Mandorlo”

Domenica 3 marzo, gli alunni e i docenti tecnici di pasticceria della Scuola Professionale Euroform, daranno il via agli show cooking di Mandorlara – La Sagra del Mandorlo a Tavola. La scuola Euroform, partner ufficiale del Festival del Mandorlo in fiore, in collaborazione con il Consorzio Turistico di Agrigento e con l’Ente Parco Valle dei Templi, inaugurerà la manifestazione, al Palacongressi di Villaggio Mosè, con i “Laboratori del Gusto” dedicati agli studenti delle scuole medie a partire dalle ore 16.00 fino alle ore 18.00 e a seguire un goloso show cooking con “I Dolci del Mandorlo”. La manifestazione, volta a valorizzare la mandorla e le dolci tradizioni locali, darà la possibilità agli studenti di mettere realmente le mani in pasta e realizzare delle prelibatezze che verranno poi degustate.