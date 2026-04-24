I “Fiori del Mandorlo” hanno incantato Ankara: Agrigento protagonista al TRT International Children’s Festival



La Scuola di Folklore e Tradizioni Popolari “Fiori del Mandorlo” ha rappresentato con orgoglio l’Italia ad Ankara, in occasione del TRT International April 23 Children’s Festival. L’evento, organizzato dalla televisione di Stato turca TRT, celebra la Giornata della Sovranità Nazionale e dei Bambini, una delle ricorrenze più sentite in Turchia.



Il culmine della manifestazione è stato il Gran Gala, svoltosi alla presenza del Presidente della Repubblica turca Recep Tayyip Erdoğan e dei vertici della TRT. Durante la serata il Capo di Stato ha tenuto un discorso ufficiale rivolto alle delegazioni e il Presidente ha assistito alle esibizioni di tutti i gruppi internazionali.

Al termine delle performance, Erdoğan si è intrattenuto con i piccoli artisti per foto ricordo e la consegna di omaggi in un’atmosfera informale.

L’intera serata è stata trasmessa in diretta nazionale su TRT1, garantendo al gruppo agrigentino una visibilità internazionale di altissimo livello.

Oltre alle esibizioni, le delegazioni hanno vissuto momenti di profondo valore simbolico. Indossando gli abiti tradizionali, i partecipanti hanno fatto visita al Mausoleo di Mustafa Kemal Atatürk, fondatore della Repubblica turca, per rendere omaggio alla storia del Paese ospitante.

La partecipazione dei “Fiori del Mandorlo” non è stata solo una trasferta artistica, ma una missione culturale di grande prestigio. Attraverso la valorizzazione delle tradizioni popolari, il gruppo ha portato l’essenza di Agrigento e della Sicilia su un palcoscenico globale, confermandosi ambasciatore della cultura italiana nel mondo.

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