La Scuola agrigentina incontra Giuseppe Pierro

La Scuola agrigentina incontra il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Giuseppe Pierro. Questa mattina, 16 febbraio, dopo un momento con le autorità civili, militari e religiose, all’istituto Nicolò Gallo di Agrigento un momento di confronto con studenti e personale scolastico per fare anche il punto sullo stato di salute delle scuole. “L’offerta formativa è ricca- ha detto Pierro- e risponde alle esigenze del territorio. Le scuole sono al centro di una comunità ricchissima”.

Gli studenti si sono esibiti anche esibiti in uno spettacolo in cui brani tratti da importanti colonne sonore si sono intrecciati a eleganti coreografie. Giuseppe Pierro vuole visitare i laboratori e gli ampi spazi di cui sono dotate la scuole. Domani nuovo appuntamento, alle 9.30, al Quasimodo di Agrigento e, poi, visita alla Valle dei Templi.