“La scena del crimine”, l’Opi punta sull’aspetto intrinseco e particolare della professione infermieristica

Il prossimo appuntamento nella sede di contrada San Benedetto dell’Ordine delle professioni infermieristiche (Opi) tratterà un argomento molto importante: “La scena del crimine – Tecniche e strategie d’intervento del soccorritore per la preservazione dello scenario”. Venerdì prossimo, a cominciare dalle 8, a relazionare sul tema saranno l’infermiere Gaetano Pastro e l’istruttore istituzionale Uits, Mario Pastro. Diversi gli approfondimenti previsti: dalle armi sulla scena del crimine all’omicidio stradale e la catena di custodia passando per la gestione forense delle vittime di violenza sessuale. Seguirà una sessione pratica centrata sulle tecniche d’investigazione scientifiche; sula ricerca di tracce biologiche sulla scena del crimine e sulla vittima di violenza sessuale; l’utilizzo del Luminol, del test presuntivo sperma e di luci forensi. “Stiamo diversificando l’attività formativa – spiega Salvatore Occhipinti, presidente Opi Agrigento – per offrire una ampia gamma di approfondimenti e dare, in tal modo, l’opportunità ai nostri iscritti di apprendere nozioni utili allo svolgimento dell’attività professionale. Non a caso, infatti, abbiamo organizzato altri importanti incontri su temi di interesse professionale e non solo”.