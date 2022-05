La Scala dei Turchi verso la riapertura

La Scala dei Turchi di Realmonte sarà riaperta alla fruizione , probabilmente, già dalla prossima settimana. È emerso dai lavori dell’ultimo Consiglio comunale. Superati i vincoli di natura giudiziaria e raggiunto un accordo tra la Regione Siciliana e il privato (ovvero il proprietario di una parte del sito naturalistico), come scrive il Giornale di Sicilia, l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Sabrina Lattuca, è al lavoro per consentire l’utilizzo del luogo, e ha inviato una lettera all’assessorato regionale del Territorio e dell’Ambiente, per chiedere l’autorizzazione alla navigazione per la gestione temporanea del sito e per l’esecuzione di studi di carattere tecnico. Si attende, dunque, il via libera da parte della Regione. Tra le proposte avanzate, quella di consentire la visita ad un massimo di 50 persone alla volta, per un tempo determinato e non oltre le duemila presenze al giorno e anche l’istituzione di un biglietto di ingresso. Un ticket di 3 euro e le somme verrebbero utilizzate per la tutela, la manutenzione, valorizzazione e promozione della stessa Scala dei Turchi.